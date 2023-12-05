Бастрыкин потребовал доклад о двухлетней девочке с обломком катетера в артерии

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал подробный доклад о ситуации с двухлетней девочкой, которой кусок катетера попал в лёгочную артерию. Инцидент произошёл в Пермском крае, говорится в Телеграм-канале Следственного комитета.
Девочка родилась в 2021 году недоношенной. В больнице ей поставили катетер, чтобы ребёнок набирал вес, однако менее чем через сутки он порвался.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Глава СК поручил руководителю СУ СК РФ по Пермскому краю Денису Головкину представить подробный доклад о ходе расследования.
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«В вене остались куски силиконовой трубки. Один из кусков катетера попал в легочную артерию. До того как катетер оказался у сердца, извлечь из вены его не пытались», — сообщили в пресс-службе СК.
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Диана Аванесян