Бастрыкин потребовал доклад по факту избиения школьника в Челябинской области

Фото: сайт СК РФ
Глава СКР Александр Бастрыкин провести доследственную проверку по факту избиения школьника в Челябинской области и предоставить ему доклад. Об этом сообщил СК России в официальном Телеграм-канале.
«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. по данному факту организовать доследственную проверку по факту избиения школьника в Челябинской области и представить доклад о ходе ее проведения», — говорится в публикации.
Отмечается, что речь идет об избиении мальчика группой подростков возле школы. Драка была запечатлена на видео.
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