Бастрыкин проверит информацию о мигрантах, угрожавших девушкам в Екатеринбурге

Фото: сайт СК РФ
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о мигрантах, которые приставали и угрожали девушкам в Екатеринбурге. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Информационный центр СК России».
«Председатель СК РФ Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать процессуальную проверку и представить доклад о ходе ее проведения», — говорится в публикации.
Отмечается, что ход исполнения поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.
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