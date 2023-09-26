 Бастрыкин взял на контроль расследование продажи ребенка в интернете

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту продажи ребенка в интернете. Об этом пишет ОСН.
Бастрыкин поручил главе СУСК по Новосибирской области доложить о ходе расследования и выяснения обстоятельств произошедшего.
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