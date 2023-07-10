Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства Ружицкого.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю А.К. Маслову доложить, как проходит расследование убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого. Об этом сообщает следственный комитет России.
Напомним,10 июля, в Краснодаре во время утренней пробежки застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, который по некоторым данным также был командиром подводной лодки «Краснодар».
Также добавляется, что ведутся поиски убийцы, при этом выясняются мотивы преступления.
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«В настоящее время следователями регионального СК России проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении ведомства.
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Элина Позднякова