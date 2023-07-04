Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения на Милашину и Немова

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку и предоставить отчет по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Немова в Чечне, сообщает пресс-служба СК РФ.
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратился к Следственному комитету и генеральной прокуратуре РФ с просьбой возбудить уголовное дело по факту нападения на журналистку Ольгу Милошину и адвоката Александра Немова в Чечне.
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