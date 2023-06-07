Бастрыкин поставил на контроль дело о теракте на Каховской ГЭС

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СК РФ ранее сообщал, что после разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело по статье «Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий» (пп. «а» и «в» ч. 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ)
Ранее «Радио 1» написало, что еще один херсонский город начал уходить под воду после подрыва Каховской ГЭС. Вслед за уже затопленными Алешками та же участь грозит городу Голая Пристань.