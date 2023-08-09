Baza: Число жертв взрыва в Сергиевом Посаде достигло 22 человек

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Количество жертв взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 22 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Число потерпевших после взрыва превысило 20 человек. Уточняется, что под завалами ещё могут находиться люди.
На месте происшествия работают медицинские работники. К заводу съехались более десятка машин скорой помощи, но даже такого количества не хватает, отмечают медики.
Уточняется, что дороги, ведущие к заводу, перекрыты. Происходит эвакуация работников предприятия и жителей близлежащих домов, в которых выбило стёкла из-за мощного удара.
Ранее сообщалось, что на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв.Очевидцы отмечают, что над городом повис огромный столб дыма. По предварительной информации, взорвался склад пиротехники компании Пиро-Росс, которая арендует помещения на территории завода. Причины происшествия уточняются. На место происшествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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На месте происшествия работают медицинские работники. К заводу съехались более десятка машин скорой помощи, но даже такого количества не хватает, отмечают медики.
Ранее сообщалось, что на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв.Очевидцы отмечают, что над городом повис огромный столб дыма. По предварительной информации, взорвался склад пиротехники компании Пиро-Росс, которая арендует помещения на территории завода. Причины происшествия уточняются. На место происшествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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Анастасия Чинкова