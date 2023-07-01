Baza: директора музея «Дорога Жизни» обвинили в педофилии

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Мать пятиклассника заявила, что директор музея «Дорога жизни» приставал к её сыну в детском лагере под Санкт-Петербургом.
Baza пишет, что ЧП случилось 28 июня на территории лагеря «Молодёжный» в деревне Мерёво. По словам 11-летнего мальчика, директор интерактивного музея «Дорога жизни» отвел его в машину и совершил развратные действия.
Пятиклассник рассказал об этом другим ребятам. Они сообщили в администрацию лагеря, а позже об этом узнала мать школьника.
На следующий день директор пришел уже с адвокатом. Мужчина отрицал все обвинения. По его словам, он просто разговаривал с мальчиком и ничего не было, а школьник всё выдумал. Мать ребёнка обратилась с заявлением в полицию.
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Пятиклассник рассказал об этом другим ребятам. Они сообщили в администрацию лагеря, а позже об этом узнала мать школьника.
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Мария Фирсова