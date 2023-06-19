Baza: Город Валуйки Белгородской области под сильным обстрелом

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Уточняется, что сообщение о том, что Валуйки попал под обстрел, поступило утром, в понедельник, 19 июня.
«Жители города прячутся в подвалах», — говорится в материале.Официальной информации о инциденте на данный момент не поступало.
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в районах донецких населенных пунктов Спорное и Веселое российские бойцы ликвидировали три опорных пункта ВСУ с помощью тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».