Baza: Из отдела полиции Магнитогорска пропали наркотики, которые были вещдоками по уголовным делам

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Из камеры хранения вещественных доказательств одного из отделов полиции в Магнитогорске (Челябинская область) пропали различные виды наркотиков, которые до этого изъяли в рамках cразу нескольких десятков уголовных дел. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, пропали 700 граммов марихуаны, героин, амфетамин и экстракт маковой соломки. Все они проходили в качестве вещественных доказательств по уголовным делам, которые относились к периоду 2009 – 2014 годов.
Пропажа была обнаружена во время ревизии, но при этом сами полицейские утверждают, что не в курсе обстоятельств случившегося.
Следственный комитет Челябинской области уже начал проверку по факту хищения и халатности.
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Артем Путинцев