Baza: Из здания ВГТРК вывели несколько человек и посадили их в машину скорой помощи

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После обнаружения конверта с неизвестным веществом, к офису ВГТРК пригнали четыре машины скорой помощи.
По информации телеграмм-канала Baza, несколько человек вывели из здания ВГТРК и разместили в каретах скорой помощи.
Несколькими часами ранее, в организацию был доставлен конверт с неизвестным веществом. После того, как посылка была получена, к офису компании прибыли несколько машин скорой помощи и полиции. На место также прибыли пожарные. Неустановленное вещество будет отправлено на экспертизу.
В настоящее время информации о пострадавших нет. Выясняются подробности произошедшего.
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Несколькими часами ранее, в организацию был доставлен конверт с неизвестным веществом. После того, как посылка была получена, к офису компании прибыли несколько машин скорой помощи и полиции. На место также прибыли пожарные. Неустановленное вещество будет отправлено на экспертизу.
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Анастасия Крестьянова