Baza: Местные жители сообщают об обстреле псковского аэропорта

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Жители Пскова сообщают, что со стороны местного аэропорта слышны звуки стрельбы, похожие на автоматные очереди. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В свою очередь,Telegram-канал SHOT сообщает, что в районе аэропорта начался пожар. По предварительной информации, Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Псков с помощью беспилотников, в ответ российские военные пытаются уничтожить дроны из стрелкового оружия.
Как пишет Baza, в результате атаки, по предварительным данным, были повреждены два самолета. Характер повреждений уточняется.
При этом никакой официальной информации от местных властей до сих пор не поступало.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Как пишет Baza, в результате атаки, по предварительным данным, были повреждены два самолета. Характер повреждений уточняется.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Артем Путинцев