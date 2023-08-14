Baza: «мина» рядом с московским офисом «Аэрофлота» оказалась частью системы автополива

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Предмет, похожий на противопехотную мину «Лепесток», обнаружили рядом с офисом «Аэрофлота» на Фрунзенской набережной в Москве.
«Снаряд» был вкопан в землю, а на его корпусе было написано USA.
Baza пишет, что, по предварительным данным «миной», перепугавшей очевидцев, оказалась часть системы автополива газона.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обнаруженный в море недалеко от пляжа «Любимовка» предмет обследовали, в результате чего он оказался не миной.
Напомним, в районе пляжа Любимовка в 100 метрах от берега была обнаружена морская мина. Она дрейфовала в сторону Северной бухты. Все оперативные службы были оповещены и приведены в готовность. Губернатор предупредил жителей о том, что могут быть слышны взрывы. Также призвал доверять только официальной информации.
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Baza пишет, что, по предварительным данным «миной», перепугавшей очевидцев, оказалась часть системы автополива газона.
Напомним, в районе пляжа Любимовка в 100 метрах от берега была обнаружена морская мина. Она дрейфовала в сторону Северной бухты. Все оперативные службы были оповещены и приведены в готовность. Губернатор предупредил жителей о том, что могут быть слышны взрывы. Также призвал доверять только официальной информации.
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Мария Фирсова