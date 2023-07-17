Baza: Минимум два человека погибли на Крымском мосту

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В результате падения пролета Крымского моста погибли минимум два человека, еще один пострадал. Об этом пишет Телеграм-канал «Baza».
Подробности происшествия в настоящее время не уточняются.
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Диана Аванесян