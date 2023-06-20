Baza: на Тамбовском пороховом заводе произошёл взрыв

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По предварительной информации, погибли 4 человек, 12 пострадали
Взрыв случился в цехе №3 около 14 часов. После взрыва в помещении вспыхнул пожар. Его оперативно потушили.
Во время взрыва погибли 4 человека, ещё 2 пострадали, пишет Baza.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области выросло число погибших после прорыва Каховской ГЭС. ТАСС сообщает, что жертвами ЧП на Каховской ГЭС стали 38 человек. Пострадали 115 человек. Они госпитализированы с переохлаждением и травмами.
Во время взрыва погибли 4 человека, ещё 2 пострадали, пишет Baza.
Мария Фирсова