Baza: Народную артистку России Юлию Рутберг ограбили в Москве

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актриса, народная артистка России Юлия Рутберг была ограблена в Москве, сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь при этом на собственные источники.
По словам информаторов «Базы», Рутберг в момент ограбления не было дома — она уехала на гастроли. Возможно, грабители могли знать об этом.
Взломав дверь квартиры Рутберг на Смоленской-Сенной площади, злоумышленники вынесли из неё два миллиона евро и семь тысяч рублей.
В 2016 году народная артистка РФ уже становилась жертвой обмана, когда её знакомый, риэлтор Витапий Подольский, взял у неё в долг три миллиона рублей, но так и не вернул.
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Взломав дверь квартиры Рутберг на Смоленской-Сенной площади, злоумышленники вынесли из неё два миллиона евро и семь тысяч рублей.
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