Baza: Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам две квартиры и 12 млн рублей

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Аферисты за пол года сумели убедить пенсионерку из Москвы продать две квартиры и передать им свои накопления. После этого пожилая женщина была вынуждена переехать к друзьям, так как осталась без жилья, пишет Телеграм-канал Baza.
Весной 2023 года мошенник впервые позвонил пенсионерке и, представившись сотрудником ФСБ, сообщил о взятом на её имя кредите. Чтобы обезопасить накопления, ей порекомендовали оформить займ и перечислить деньги на «безопасный» счёт.
Спустя какое-то время с жертвой связалась «сотрудница» ЦБ РФ. На протяжении полугода аферисты выманивали у пенсионерки небольшие суммы, а потом заявили, что две её квартиры неизвестные лица выставили на продажу, и их срочно нужно продать, а вырученные средства перевести на якобы «безопасный» банковский счёт.
Кроме денег от продажи квартиры, пенсионерка передала мошенникам все свои накопления в размере 12 млн руб. Она обратилась в полицию, когда мошенники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.
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Спустя какое-то время с жертвой связалась «сотрудница» ЦБ РФ. На протяжении полугода аферисты выманивали у пенсионерки небольшие суммы, а потом заявили, что две её квартиры неизвестные лица выставили на продажу, и их срочно нужно продать, а вырученные средства перевести на якобы «безопасный» банковский счёт.
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Диана Аванесян