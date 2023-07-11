Baza: Подозреваемый в убийстве Ржицкого попал на камеры, его усиленно ищут;

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Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, уходя с места преступления, попал на камеры видеонаблюдения. Об этом 11 июля пишет Telegram-канал Baza.
Как пишет Baza, сейчас во все территориальные отделы МВД по Краснодарскому краю уже разослана фотография мужчины средних лет в голубой кепке.
По предположениям журналистов, киллер мог отследить предполагаемые перемещения Ржицкого через мобильное приложение Strava — оно позволяет выстраивать маршруты пробежек или велосипедных прогулок, а затем делиться им с другими пользователями. Известно, что Станислав Ржицкий совершал утренние забеги и велопрогулки приблизительно по одним и тем же маршрутам.
Напомним, что 10 июля в Краснодаре, во время утренней пробежки, был застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, который, по некоторым данным также был командиром подводной лодки «Краснодар». Дело о его убийстве взято под личный контроль главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.
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По предположениям журналистов, киллер мог отследить предполагаемые перемещения Ржицкого через мобильное приложение Strava — оно позволяет выстраивать маршруты пробежек или велосипедных прогулок, а затем делиться им с другими пользователями. Известно, что Станислав Ржицкий совершал утренние забеги и велопрогулки приблизительно по одним и тем же маршрутам.
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Артем Путинцев