Baza: погибшим от нападения акулы в Хургаде оказался уроженец Архангельской области

РИА Новости/Наталья Селиверстова
23-летнего россиянина растерзала акула
Baza пишет, что 23-летний житель Архангельской области погиб от нападения акулы в Хургаде.
Акула напала на россиянина в районе пляжа «Dream Beach» в Хургаде. После нападения акулы Генконсульство России выпустило предупреждение «сохранять бдительность при нахождении в воде». По информации Mash, у молодого человека было своё ИП. Жил он в подмосковной Балашихе, работал иллюстратором на фрилансе.
Ранее сообщалось, что в Карибском море акула напала на туристку из США. Fox News сообщает, что ЧП случилось 24 мая. 22-летняя американка решила заняться сноркелингом — плаванием под водой с маской и дыхательной трубкой. К ней подплыла акула и откусила туристке ногу.
Акула напала на россиянина в районе пляжа «Dream Beach» в Хургаде. После нападения акулы Генконсульство России выпустило предупреждение «сохранять бдительность при нахождении в воде». По информации Mash, у молодого человека было своё ИП. Жил он в подмосковной Балашихе, работал иллюстратором на фрилансе.
Мария Фирсова