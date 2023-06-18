Baza: председатель Российского союза молодежи устроил дебош в самолёте

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В ответ председатель союза молодежи начал требовать виски и лезть к бортпроводнику с непристойностями. Потом Павел Красноруцкий выдвинул ультиматум: либо ему дают алкоголь, либо бортпроводник «отправится на войну».
После посадки в аэропорту Шереметьево мужчину сдали полиции. Ему выписали протоколы о мелком хулиганстве и появлении в общественном месте в состоянии опьянения.
По словам самого главы Союза молодёжи России, он почти не пил и «ни на какие войны никого не отправлял». Павел Красноруцкий рассказывает, что громко разговаривал с соседом, но не более. Также по словам Красноруцкого, он почти всегда летает экономом. В этот раз его просто пересадили в бизнес из-за платиновой карты.
Ранее лидер группы «Звери» устроил дебош в самарском баре. По словам очевидцев, лидер группы «Звери» пришёл в бар «8bit» в Самаре в состоянии алкогольно опьянения. Он зацепился словами с посетителями заведения, а после стал ругаться, кидался мебелью и звал кого-то разобраться на улице.