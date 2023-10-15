Baza: проводница поезда заминировала Московский вокзал в Петербурге от обиды

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Проводница поезда обиделась на охранников и заминировала Московский вокзал в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что 20-летняя проводница поезда, следующего по маршруту Симферополь – Санкт-Петербург, перед рейсом посетила ночной клуб, где употребляла алкоголь. Будучи в состоянии алкогольного опьянения она пришла на Московский вокзал, где у неё случился конфликт с охранниками.
Сотрудники службы безопасности на вокзале потребовали от девушки пройти досмотр. Проводница отказалась от проведения процедуры и заявила инспектору о том, что в её сумке лежит бомба.
Проводницу задержали и доставили в ближайшее отделение полиции, где был составлен протокол по делу о мелком хулиганстве.
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Сотрудники службы безопасности на вокзале потребовали от девушки пройти досмотр. Проводница отказалась от проведения процедуры и заявила инспектору о том, что в её сумке лежит бомба.
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Анастасия Чинкова