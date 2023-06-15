Baza: сенатор Константин Долгов подрался в «Лужниках»

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Конфликт зампреда Комитета Совета Федерации по экономической политике с 43-летним бизнесменом случился несколько дней назад в «Лужниках». Всё началось со словесной перепалки: бизнесмен сделал зампреду замечание, а сенатор вспылил. По словам собеседника Baza, Долгов начал оскорблять присутствующих. В ответ, по словам очевидца, сенатор «был послан» и начал угрожать.
На вопрос журналистов «Базы» о драке Константин Долгов сообщил, что он в данный момент находится на ПМЭФ, и что сейчас «у страны совсем другая повестка».
Ранее бывшего дагестанского депутата госпитализировали после того, как его избили охранники в московском баре. Уточняется, что происшествие произошло в пивоварне Paulaner Brauhaus на Шлюзовой набережной в Москве, где экс-депутат народного собрания Дагестана, который в данный момент состоит в партии «Справедливая Россия», 54-летний Ахмед Гамзаев отдыхал вместе с братом и друзьями.