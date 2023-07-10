Baza: Убийство Ржицкого было тщательно спланировано

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За замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станиславом Ржицким, который был застрелен в Краснодаре 10 июля, давно следил киллер, который тщательно спланировал свое преступление.Такие данные передает Telegram-канал Baza.
За замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станиславом Ржицким, который был застрелен в Краснодаре 10 июля, давно следил киллер. Такие данные передает Telegram-канал Baza.
Напомним, в Краснодаре во время утренней пробежки застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, который по некоторым данным также был командиром подводной лодки «Краснодар».
Согласно сообщению, убийца давно следил за своей жертвой, изучил его маршруты и специально выбрал такое место, где нет камер видеонаблюдения.
При этом полиция возвращалась на место преступления второй раз, так как изначально эксперт решил, что Ржицкий был убит ударами ножа в спину. Только к 17.00 экспертиза установила, что он был убит выстрелами из огнестрельного оружия. Пока силовикам не удалось обнаружить никаких улик, которые могли бы навести на след киллера.
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Напомним, в Краснодаре во время утренней пробежки застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, который по некоторым данным также был командиром подводной лодки «Краснодар».
При этом полиция возвращалась на место преступления второй раз, так как изначально эксперт решил, что Ржицкий был убит ударами ножа в спину. Только к 17.00 экспертиза установила, что он был убит выстрелами из огнестрельного оружия. Пока силовикам не удалось обнаружить никаких улик, которые могли бы навести на след киллера.
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Элина Позднякова