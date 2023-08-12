Baza: В Белгородской области слышны взрывы и автоматные очереди

Фото: iStock/dk_photos
Жители населенных пунктов Красная Яруга и Прилесье в Белгородской области слышали звуки взрывов и автоматных очередей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Официальной информации об этом пока не поступало.
По сообщениям белгородских тг-каналов, это может быть связано «с работой российских военных».
9 августа в Белгородской области была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать масштабную диверсию в приграничных районах. Российские военнослужащие нанесли минометные удары по таможенному посту Украины, куда ночами привозили боевиков, боеприпасы и технику. После того, как по указанным координатам был открыт массированный огонь, ВСУ оказались лишены возможности совершать с этого направления новые террористические вылазки.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник
НТВ: ВСУ предприняли попытку диверсии в приграничных районах Белгородской области
Украинские боевики обстреляли ЛЭП в Белгородском селе из минометов
9 августа в Белгородской области была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать масштабную диверсию в приграничных районах. Российские военнослужащие нанесли минометные удары по таможенному посту Украины, куда ночами привозили боевиков, боеприпасы и технику. После того, как по указанным координатам был открыт массированный огонь, ВСУ оказались лишены возможности совершать с этого направления новые террористические вылазки.
Читайте также:
В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник
Украинские боевики обстреляли ЛЭП в Белгородском селе из минометов
Артем Путинцев