В Херсонской области расстреляли волонтёра, который помогал российским военным

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В Херсонской области нашли мертвого волонтёра, помогавшего военным России. Тело 51-летнего жителя Крыма обнаружили с огнестрельными ранениями в посёлке Брилевка в Алешкинском районе. Информацию сообщает телеграм-канал Baza.
По данным экспертизы, мужчину убили тремя выстрелами в грудь из АК-74. Сотрудники правоохранительных органов установили, что накануне погибший выпивал с тремя знакомыми, после чего между ними вспыхнул конфликт и один из мужчин выстрелил.
Сейчас все трое задержаны, уточняются обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее в Москве суд заключил под стражу 60-летнего мужчину, расчленившего женщину. Сообщается, что перед убийством, расчленитель вместе со своей жертвой выпил 6 бутылок водки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак