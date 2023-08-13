Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Baza: В Крыму военнослужащий из Подмосковья застрелил контрактника из своей же части

Baza: В Крыму военнослужащий из Подмосковья застрелил контрактника из своей же части

13 августа 2023, 10:14

Фото: istockphoto/Konstantin Shashkov

В Крыму военнослужащий из Красногорска, стоя в карауле, Московской области застрелил контрактника. Тот зашел на территорию охраняемого объекта и не реагировал на оклики и предупреждающие выстрелы.

45-летний военнослужащий стоял в карауле на позиции около села Почетное. На охраняемую территорию зашел неизвестный мужчина. Постовой окликнул его и спросил пароль, но тот не реагировал и продолжал идти. Тогда солдат сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух. Увидев, что незнакомец продолжает движение, боец выстрелил на поражение и убил неизвестного на месте.

Уже позднее, во время расследования инцидента выяснилось, что погибшим оказался 42-летний сержант из Москвы, который служил по контракту в той же воинской части, что и часовой. В настоящее время материалы дела переданы в военно-следственный отдел для разбирательства.

Читайте также:

В США 3-летний мальчик случайно застрелил годовалую сестру

В Ленинградской области мужчину застрелили в собственном доме

В Свердловской области неизвестный застрелил директора завода «Пластблок»

#движение
#воздух
#мужчина
#солдат
#пост
#выстрел
Читайте нас в
Fars News Agency: Три военные базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу
13 августа 2023, 06:54

Фото: iStock/rzoze19

Военные объекты США в провинциях Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке на востоке Сирии подверглись обстрелам отрядами ополченцев арабских племен, сообщило иранское информагентство Fars News Agency.
Пять ракет, как утверждается, поразили цели в районе газового поля Конико, четыре упали на базе у нефтяного месторождения Эль-Омар, еще одна ракета попала по аэродрому на базе Эш-Шаддади. Как пишет агентство, со стороны Конико в небе поднимается густой клуб дыма. Слышны сигналы скорой помощи, а над местностью летает вертолет. О материальном ущербе и пострадавших не сообщалось.

США держат под контролем ряд территорий в северной и северо-восточной частях Сирии, включая провинции Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где расположены главные нефтяные и газовые месторождения страны. Дамаск регулярно осуждает присутствие американцев на своей территории, считая это оккупацией и нарушением суверенитета с целью незаконного изъятия нефти.

Читайте также:

На территории военной базы США на северо-востоке Сирии прогремел взрыв

БПЛА коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии

Стало известно о планах США провести новую военную операцию в Сирии

#сша
#сирия
#обстрел
#база
Читайте нас в
Reuters: Число жертв пожара на Гавайях составляет уже 89 человек
13 августа 2023, 06:08

Фото: iStock/ronniechua

Число жертв пожаров на одном из гавайских островов Мауи увеличилось до 89 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на губернатора штата Джоша Грина.
Как рассказал глава штата, это самый смертоносный пожар за последние сто лет на территории Соединённых Штатов.

Лесные пожары, разразившиеся на островах Мауи и Большом острове из-за знойной погоды, усиливаются из-за мощного ветра, который принес с собой ураган «Дора». Некоторые очаги пламени распространяются на территорию в 400 гектаров. Огнем были уничтожены различные населенные пункты, включая популярный у туристов Лахайна.

Администрация приняла решение о блокировке дорожного движения, а городской транспорт временно прекратил свою работу. Было эвакуировано множество граждан.

Читайте также:

Число жертв пожаров на Гавайях возросло до 67

На Гавайях из-за природных пожаров погибли 53 человека

На Гавайях сильные лесные пожары дошли до жилых домов

#гибель
#лесные пожары
#сша
Читайте нас в
Минобороны заявило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике
13 августа 2023, 05:53

Фото: iStock/Murmakova

Минобороны России в своём официальном Telegram-канале сообщило о пресечении попытки со стороны Киева осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа
«Около 4:00 утра <...> средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник над Белгородской областью. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — отметили в российском военном ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлёте к городу, в Шебекинском городском округе, был сбит украинский БПЛА. Уточняется, что о происшествиях на земле информация не поступала.

Читайте также:

Baza: В Белгородской области слышны взрывы и автоматные очереди

В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник

Развожаев: 11 БПЛА были сбиты над морем при подлёте к Севастополю

#беспилотник
#белгород
#террористы
#минобороны рф
Читайте нас в
На Кутузовском проспекте BMW наехал на мачту городского освещения и загорелся
13 августа 2023, 01:01

Фото: iStock/GummyBone

Автомобиль BMW M8 на большой скорости влетел в мачту городского освещения и загорелся на Кутузовском проспекте в Москве, сообщают Telegram-каналы Mash и SHOT. По предварительной информации, водитель машины и находившийся в ней пассажир погибли на месте.
По словам очевидцев, машину занесло на высокой скорости, после чего она врезалась в фонарный столб и взорвалась.



По данным Telegram-канала «112», владельцем сгоревшего автомобиля является  63-летний житель Москвы Ахмахажа Мазакаев. В свою очередь, Baza пишет о том, что погибшими были 21-летний водитель Лерса Мазакаев и его ровесник Иван Новиков.

Читайте также:
Грузовик с живыми раками перевернулся в результате аварии в Геленджике

Пьяный водитель сбил женщину с коляской

В Таджикистане грузовик протаранил несколько машин и врезался в дома
#возгорание
#автомобили
#москва
Читайте нас в
Baza: В Белгородской области слышны взрывы и автоматные очереди
12 августа 2023, 23:54

Фото: iStock/dk_photos

Жители населенных пунктов Красная Яруга и Прилесье в Белгородской области слышали звуки взрывов и автоматных очередей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Официальной информации об этом пока не поступало.
По сообщениям белгородских тг-каналов, это может быть связано «с работой российских военных».

9 августа в Белгородской области была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать масштабную диверсию в приграничных районах.  Российские военнослужащие нанесли минометные удары по таможенному посту Украины, куда ночами привозили боевиков, боеприпасы и технику. После того, как по указанным координатам был открыт массированный огонь, ВСУ оказались лишены возможности совершать с этого направления новые террористические вылазки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник

НТВ: ВСУ предприняли попытку диверсии в приграничных районах Белгородской области

Украинские боевики обстреляли ЛЭП в Белгородском селе из минометов

#белгород
#взрывы
#жители
Читайте нас в
Умерла дочь Сергея Королёва Наталья
12 августа 2023, 23:15

Фото: iStock/SergeyPankratov

На 89-м году жизни скончалась дочь советского учёного и конструктора Сергея Королёва Наталья. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на координатора программ Федерации космонавтики России Ирину Исаеву.
«Да, сыновья подтвердили информацию», — сказала она.

Позднее эту же информацию подтвердил историк космонавтики Александр Железняков, написавший, что прощание с дочерью знаменитого конструктора состоится 15 августа.

Наталья Сергеевна Королёва сделала блестящую карьеру в медицине, была известна как высококвалифицированный хирург и доктор медицинских наук.

Королёва являлась лауреатом Госпремии СССР, а также премии им. Н.И. Пирогова Академии медицинских наук СССР. За свою жизнь она опубликовала более 200 научных работ, а также несколько книг о своем отце.

Читайте также:

Народную артистку СССР Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в субботу

Ушла из жизни народная артистка СССР Юлия Борисова

Умер ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский

#хирург
#смерть
Читайте нас в
Три человека госпитализированы после ДТП на дороге Пермь-Екатеринбург
12 августа 2023, 21:26

Фото: iStock/conejota

После ДТП с двумя автомобилями на трассе Пермь – Екатеринбург были госпитализированы три человека. Об этом сообщает издание «КП-Пермь».
Уточняется, что лобовым ударом столкнулись автомобили Renault и «Газель». Три человека с травмами были отправлены в больницу.

В настоящее время ГИБДД выясняет причины случившегося ДТП.

Ранее сообщалось, что госпитализированной после серьёзного ДТП певице Ладе Дэнс сделали вторую операцию. Артистка до сих пор находится в тяжёлом состоянии, однако врачи прогнозируют его улучшение. При этом, Дэнс придётся пройти нелёгкий путь реабилитации.

Читайте также:

Грузовик с живыми раками перевернулся в результате аварии в Геленджике

Девять человек, включая ребенка и беременную женщину, пострадали в ДТП в Сочи

Лада Дэнс обратилась к своим поклонникам после аварии
#дтп
#госпитализация
#происшествие
#автомобили
Читайте нас в
В Москве погиб мужчина, упавший с 20 этажа в шахту лифта
12 августа 2023, 21:02

Фото: iStock/denisgo

На северо-западе Москвы погиб мужчина, упавших в шахту лифта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Происшествие случилось в Войковском районе столицы. Рабочий упал с 20 этажа в шахту лифта строящегося дома.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые извлекли тело погибшего, которого сверху придавили упавшие стройматериалы.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир Иваново родственница обнаружила двух убитых женщин, мать и дочь. На их шеях обнаружены ранения. Уголовный розыск оперативно задержал подозреваемого, которого передали Следственному комитету.

Читайте также:

В квартире в Иваново нашли тела двух убитых женщин

Подросток, пострадавший от взрыва газа в Дербенте, умер в больнице

В Уссурийске в луже обнаружили мёртвую женщину
#москва
#происшествие
#смерть
#лифт
Читайте нас в
Врачи провели ещё одну операцию певице Ладе Дэнс
12 августа 2023, 20:47

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Ладе Дэнс, которая находится в больнице после ДТП, сделали ещё одну операцию. Об этом ТАСС сообщил её директор Сергей Пудовкин.
Певица по-прежнему не может самостоятельно передвигаться и разговаривать, однако врачи прогнозируют улучшение состояния, но с последующей сложной реабилитацией.

Ранее сообщалось, что 5 августа автомобиль, перевозивший Ладу Дэнс попал в ДТП под Подольском. Певицу госпитализировали в тяжёлом состоянии. Сейчас за её жизнь борются врачи. Также адвокат Дэнс заявил, что она планирует через суд требовать материальную компенсацию от транспортной компании, предоставившей автомобиль и водителя для перевозки певицы.  

Читайте также:

Адвокат Добровинский раскрыл, на какую компенсацию может рассчитывать Лада Дэнс после аварии

Появились первые фото Лады Дэнс после серьёзной аварии

У Лады Дэнс начались проблемы с речью из-за внутримозговой гематомы
#авария
#операция
#певица
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников