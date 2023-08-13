Baza: В Крыму военнослужащий из Подмосковья застрелил контрактника из своей же части

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В Крыму военнослужащий из Красногорска, стоя в карауле, Московской области застрелил контрактника. Тот зашел на территорию охраняемого объекта и не реагировал на оклики и предупреждающие выстрелы.
Уже позднее, во время расследования инцидента выяснилось, что погибшим оказался 42-летний сержант из Москвы, который служил по контракту в той же воинской части, что и часовой. В настоящее время материалы дела переданы в военно-следственный отдел для разбирательства.
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