Baza: Задержанного экс-полковника Михаила Полякова подозревают в вымогательстве

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Экс-полковника ФСБ Михаила Полякова, задержанного в Москве, обвиняют в вымогательстве. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.
В пятницу, 14 июня, сотрудниками полиции был задержан экс-полковник ФСБ Михаил Поляков. По предварительным данным, он обвиняется в вымогательстве.
Также имеется информация, что Поляков является администратором Telegram-каналов «Силовики», «Кремлёвская прачка» и «Brief». Однако Baza утверждает, что корректнее назвать его причастным к управлению каналов «Кремлёвская прачка» и «Незыгарь».
В настоящее время Поляков проходит допрос, его процессуальный статус пока неизвестен.
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Также имеется информация, что Поляков является администратором Telegram-каналов «Силовики», «Кремлёвская прачка» и «Brief». Однако Baza утверждает, что корректнее назвать его причастным к управлению каналов «Кремлёвская прачка» и «Незыгарь».
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Анастасия Чинкова