Baza: в Пензе 17-летняя девушка умерла после употребления мохито «Мистер Сидр»

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Девушка выпила напиток, потом ей резко стало плохо. Мать вызвала скорую. В больнице девушке диагностировали отравление метанолом. 2 недели врачи боролись за её жизнь, но спасти не удалось. 17 июня девушка скончалась.
Ранее в Курганской области школьница, отравившаяся «Мистером сидром», умерла в больнице. В городе Шумиха одиннадцатиклассница впала в кому после употребления «Мистера Сидра» со вкусом «Пиноколада». 16-летняя школьница попала в больницу с отравлением неясной этиологии.