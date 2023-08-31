Baza: В Пскове опять слышна стрельба

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В Пскове звучат звуки стрельбы. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
По предварительным данным, город пытаются атаковать беспилотники, работают системы ПВО.
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Диана Аванесян