Baza: В Санкт-Петербурге на велопрогулке пропал театральный режиссёр Никаноров

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В Санкт-Петербурге бесследно исчез театральный режиссёр Большого драматического театра (БДТ) Александр Никаноров, сообщает Telegram-канал Baza.
40-летний Александр Никаноров, по сообщению «МК», известен зрителю такими спектаклями, как «Гроза», «Затмение» и «Люблю».
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