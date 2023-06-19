Baza: в Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области

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Помощник вице-премьера, его секретарь и охранник получили сильные ожоги
Baza пишет, что ЧП случилось на Евпаторийском шоссе в 4 часа утра.
Владимир Епифанов — помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области и кандидат в депутаты от «Единой России» находился за рулём Toyota Land Cruiser, когда взорвался газовый баллон, который был установлен на автомобиле. После этого чиновник потерял контроль над управлением. Машина наехала на препятствие и остановилась.
Помимо Епифанова, в салоне находились его секретарь и охранник. Все трое в результате взрыва получили 30% ожогов головы, туловища и рук (охраннику также обожгло левую ногу). Мужчины госпитализированы.
Из-за чего именно случился взрыв, пока неясно. Но, помощник вице-премьера заявил, что как раз за день до этого газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области ФСБ пресекла попытку терактов против областного руководства. В отношении женщины возбуждены уголовные дела о теракте и незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Владимир Епифанов — помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области и кандидат в депутаты от «Единой России» находился за рулём Toyota Land Cruiser, когда взорвался газовый баллон, который был установлен на автомобиле. После этого чиновник потерял контроль над управлением. Машина наехала на препятствие и остановилась.
Из-за чего именно случился взрыв, пока неясно. Но, помощник вице-премьера заявил, что как раз за день до этого газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области ФСБ пресекла попытку терактов против областного руководства. В отношении женщины возбуждены уголовные дела о теракте и незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Мария Фирсова