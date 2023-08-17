Baza: В Сочи пилот экстренно посадил самолет из-за пригоревшей каши

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В Сочи из-за странного запаха в салоне самолета пилоты совершили экстренную посадку, пишет Телеграм-канал Baza.
Уточняется, что борт следовал из Сочи в Санкт-Петербург. Сразу после того, как самолет поднялся в воздух, бортпроводники заметили, что в салоне пахнет гарью. Проверка показала, что проблема заключалась в печке на задней кухне воздушного судна.
Сотрудники оперативно отключили устройство, сообщив о произошедшем командиру, который посадил самолет.
Позже выяснилось, что упаковка каши была негерметично закрыта поставщиков продуктов. В результате содержимое оказалось на одном из элементов печи.
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Сотрудники оперативно отключили устройство, сообщив о произошедшем командиру, который посадил самолет.
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Диана Аванесян