BAZA: Задержан гендиректор «Бюджетных и финансовых технологий» Моносов

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По предварительной информации, сотрудниками правопорядка задержан генеральный директор ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.
Отмечается, что 53-летний Моносов задержан на ряду с замглавы Минцифры Максимом Паршиным и подозревается в даче взятки.
В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Сделает это Басманный суд Москвы.
До этого в Москве задержали замглавы Минцифры Максима Паршина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. В Минцифры отмечали, что ведомство оказывает полное содействие правоохранительным органам в связи с проводимым расследованием.
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Мелисса Тимофеева