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BAZA: Задержан гендиректор «Бюджетных и финансовых технологий» Моносов

13 июля 2023, 20:28

Фото: istockphoto.com/BrianAJackson

По предварительной информации, сотрудниками правопорядка задержан генеральный директор ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.
Отмечается, что 53-летний Моносов задержан на ряду с замглавы Минцифры Максимом Паршиным и подозревается в даче взятки.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Сделает это Басманный суд Москвы.


До этого в Москве задержали замглавы Минцифры Максима Паршина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. В Минцифры отмечали, что ведомство оказывает полное содействие правоохранительным органам в связи с проводимым расследованием.

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#арест
#происшествие
#взятка
#суд
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В Уфе полиция задержала петербуржца за взлом 130 аккаунтов на «Госуслугах»
13 июля 2023, 20:13

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В Уфе задержан хакер из Санкт-Петербурга, который похитил данные от аккаунтов на портале «Госуслуг» у 130 россиян.
Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Мужчина создал в интернете несколько фишинговых сайтов, которые похожи на страницы госучреждений. Люди вводили свои пароли от учетных записей на портале «Госуслуг», а личные данные автоматически отправлялись хакеру, который менял пароли и пользовался аккаунтами для оформления микрозаймов. Полученные деньги выводились через анонимные кошельки.

Когда кредитный лимит был исчерпан, мужчина уничтожал учетную запись. В работу брался новый аккаунт.

Во время обыска у хакера изъяли 25 SIM-карт, телефоны и банковские карты. Мужчина доставлен в Санкт-Петербург.  

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#хакер
#Санкт-Петербург
#Госуслуги
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С жилого дома в Москве рухнула строительная люлька вместе с рабочим
13 июля 2023, 19:50

Фото: istockphoto.com/pusit771

На юго-востоке Москвы с жилого здания упала строительная люлька, в которой находился рабочий.
Отмечается, что происшествие произошло в результате обрыва троса при проведении ремонтных работ. Рабочий пострадал, сейчас он находится под наблюдением врачей.

«При проведении ремонтных работ на фасаде жилого дома номер 36 на Ставропольской улице произошел обрыв троса строительной люльки», — приводит РИА Новости сообщение по ситуации своего источника.

Кроме того, как передаёт агентство, по информации СК, рабочий в результате происшествия погиб, не смотря на оказанную ему необходимую медицинскую помощь.

Обстоятельства и детали дела выясняются.

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#происшествие
#рабочий
#Москва
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В Москве совершено нападение на сотрудника посольства Северной Кореи
13 июля 2023, 18:48

Фото: iStock/Tunatura

Мужчину с ножевыми ранениями обнаружили в машине, которая принадлежит посольству КНДР.
По данным тг-канала Baza, 37-летнего Кима С. обнаружили в автомобиле Volkswagen на улице Ратной сегодня ночью.

Мужчину ранили в грудь и живот. Сотрудника посольства экстренно госпитализировали в реанимацию.

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#посольство
#КНДР
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В Батуми избили туристов из России из-за жалоб на отсутствие света
13 июля 2023, 18:36

Фото: iStock/Tatabrada

Россияне пожаловались на отсутствие электричества в элитном жилом комплексе Batumi View.
По данным Mash, инцидент случился 11 июля, спустя несколько дней после первой жалобы на отсутствие света. До этого россияне обратились в управляющую компанию, где им сказали, что виноваты энергетики. Те в свою очередь ответили, что виноват застройщик, который 1,5 года не может заменить временный силовой кабель на постоянный.
 
Визит к застройщику обернулся дракой и угрозами. Россияне сняли побои и направились в полицию. Правоохранители нехотя согласились принять заявление и начали проверку, пишет Mash.

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#туризм
#драка
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Замглавы Минцифры задержали по подозрению в коррупции
13 июля 2023, 18:18

Фото: iStock/Zolnierek

В Москве задержан замглавы Минцифры Максим Паршин. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Паршина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

В Минцифры отмечают, что ведомство оказывает полное содействие правоохранительным органам в связи с проводимым расследованием.

Напомним, Паршин был назначен замглавой Минцифры в августе 2018 года.

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#суд
#коррупция
#Минцифры
#взятка
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Обвиняемый в убийстве Ржицкого арестован на два месяца
13 июля 2023, 16:42

Фото: iStock/Michał Chodyra

Обвиняемый в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого Сергей Денисенко арестован на два месяца, до 10 сентября. Об этом сообщает следственный комитет России.
«Сергею Денисенко, подозреваемому в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 10 июля в Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе Ржицкий. 11 июля подозреваемый в убийстве был задержан в Туапсе. В этот же день задержанный сознался в совершении преступления.

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#Станислав Ржицкий
#убийство
#вина
#арест
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Суд арестовал срезавших скальп с молодого человека в Электростали
13 июля 2023, 15:50

Фото: Istockphoto / Michał Chodyra

Уголовное дело о нападении на 19-летнего молодого человека в Электростали переквалифицировали на более тяжкую статью. Об этом сообщается телеграм-канале Следственного комитета России. Обвиняемые арестованы.
«Действия нападавших квалифицированы по более тяжкой статье Уголовного кодекса. С учётом полученных потерпевшим телесных повреждений им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. По ходатайству следствия суд избрал в отношении мужчин меру пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.
Оба задержанных признали свою вину. В ближайшее время с участием обвиняемых продолжатся следственные действия. 
 
9 июля в Электростали двое мужчин поссорились на улице с 19-летним молодым человеком из-за зелёного цвета его волос и срезали ему ножом часть кожи головы. 

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#Московская область
#Подмосковье
#суд
#обвинение
#происшествие
#Элестросталь
#СКР
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В Нижегородской области мужчина похитил двух подростков
13 июля 2023, 15:42

Фото: iStock/Fedorovekb

Мужчина на автомобиле похитил двух подростков в Балахнинском округе Нижегородской области, однако, им удалось убежать.
В настоящее время похититель разыскивается следственными органами. Личность преступника устанавливается. Об этом сообщает СК РФ по региону.

Установлено, что неизвестный, угрожая ножом, похитил двух несовершеннолетних, связал их и поместил в автомобиль. По пути движения, машина застряла и похититель скрылся в неизвестном направлении. Подросткам удалось освободиться и сбежать. По факту похищения возбуждено уголовное дело. 

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#Нижегородская область
#дети
#СК РФ
#похищение
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Сразу двоих сотрудников авиакомпании S7 признали виновными в коррупции
13 июля 2023, 15:30

Фото: istockphoto / YakobchukOlena

13 июля Домодедовский городской суд признал виновными бывшего летного директора авиакомпании S7 Airlines Бадракова и заместителя генерального директора авиакомпании Камышева. Они приговорены к 8 и 7 годам колонии строгого режима соответственно.
Дело было предано огласке в июне 2021 года, когда в Подмосковье при получении 1,5 миллионов рублей был задержан Мансур Бадраков — летный директор авиакомпании S7, которому необходимо было дать рекомендацию нужному человеку, чтобы он смог стать пилотом в S7 на одном из новейших самолетов Airbus A320neo. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

В процессе разбирательств, следствие выяснило, что в этой истории замешаны трое: Мансур Бадраков, Борис Камышев — заместитель генерального директора S7 и Михаил Гусев — ведущий пилот-инструктор авиакомпании. 

Бадраков и Камышев используя свои служебные полномочия незаконно получили через Гусева 1,5 миллиона рублей за то, чтобы дать рекомендации нужному человеку, 

Также. в деле фигурирует еще Галина Карнаухова — она мать одного из курсантов летного училища, коротая хотела путем дачи взятки устроить карьеру своему сыну. Она предлагала взятку Бадракову в размере 350 тысяч рублей. 

Бывший летный директор S7 Бадраков и заместитель генерального директора S7 Камышев приговорены к 8 и 7 годам колонии строгого режима, матери курсанта летного училища Карнауховой дали 7 лет колонии общего режима, пилота Гусева приговорили к 4 годам условно.

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#S7 Airlines
#S7
#взятка
#коррупция
#суд
#тюрьма
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