Бегун-ампутант Писториус, осужденный за убийство, выйдет по УДО

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Бегун-ампутант Оскар Писториус, осуждённый за убийство, освободится из колонии условно-досрочно, об этом сообщает агентство AFP.
14 февраля 2023 года спортсмен убил свою девушку Реву Стенкамп. Он сделал несколько выстрелов в запертую дверь туалету, заявив, что принял возлюбленную за грабителя. Его осудили на 13 лет и 5 месяцев лишения свободы.
В первый раз защита Писториуса ходатайствовала об условно-досрочном освобождении в марте 2023 года, однако, тогда им было отказано, поскольку спортсмен ещё не отбыл минимальный срок, установленный для этого преступления.
Сейчас же Департамент исправительных учреждений ЮАР удовлетворил прошение бегуна-ампутанта об УДО. Он выйдет на свободу 5 января 2024 года.
При этом, мать убитой девушки выразила сомнения в том, что Писториус достоин УДО. Она убеждена, что он прекрасно знал, что стреляет по её дочери, а не по грабителю.
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В первый раз защита Писториуса ходатайствовала об условно-досрочном освобождении в марте 2023 года, однако, тогда им было отказано, поскольку спортсмен ещё не отбыл минимальный срок, установленный для этого преступления.
При этом, мать убитой девушки выразила сомнения в том, что Писториус достоин УДО. Она убеждена, что он прекрасно знал, что стреляет по её дочери, а не по грабителю.
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Евгения Парфентьева