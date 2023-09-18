Белая медведица Айна умерла в Екатеринбурге

Женщина, пострадавшая в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, скончалась из-за серьезных травм. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Ранее было известно, что мирная жительница пострадала в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил.



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