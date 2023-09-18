Белая медведица Айна умерла в Екатеринбурге

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В зоопарке Екатеринбурга умерла белая медведица Айна, которой было 25 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации уральской столицы. Животному было 25 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации
«В результате резко ухудшившегося состояния здоровья в возрасте 25 лет умерла Айна. Говорить о точном диагнозе, в результате которого произошла смерть, можно будет после патологоанатомической экспертизы», — отметили в пресс-службе.
В самом зоопарке, по сообщениям портала E1.ru, ситуацию пока никак не комментируют. На протяжении 20 лет Айна составляла пару белому медведю Умке, который скончался два года назад.
В июле «Радио 1» писало о том, что в зоопарке Екатеринбурга погибла самка павлина по кличке Монетка. Причиной смерти стало желудочное кровотечение, которое открылось из-за инородных предметов. Внутри самки павлина обнаружили монеты, крышки от банок, проволоку и другой мусор. Ей провели операцию, но она не спасла птицу.
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