Белгородец украл башенный кран и сдал его на металлолом

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Житель Белгородской области украл башенный кран со стройки, где работал его отец и сдал его в металлолом за 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Сообщается, что башенный кран хранился в разобранном виде на территории строительной площадки, на которой работал отец злоумышленника. Похититель договорился о распиле крана с работниками расположенной рядом металлобазы. Предварительно, молодой человек убедил работников металлобазы в том, что владелец одобрил продажу.
После осуществления сделки преступник получил более 400 тысяч рублей. По данным ведомства, имущество удалось изъять. В отношении похитителя возбудили уголовное дело, по которому ему грозит срок до шести лет.
Напомним, ранее бойца MMA Ибрагима Дакаева и его друга Джабраила Висаригова задержали после того, как Дакаев заставил москвича перевести деньги бывшей жене. На 25-летних Джабраила Висаригова и Ибрагима Дакаева звели уголовное дело по статье о самоуправстве с угрозой применения насилия. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
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После осуществления сделки преступник получил более 400 тысяч рублей. По данным ведомства, имущество удалось изъять. В отношении похитителя возбудили уголовное дело, по которому ему грозит срок до шести лет.
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Екатерина Коршунова