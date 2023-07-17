Белгородские власти займутся похоронами погибших при ЧП на Крымском мосту

Фото: сайт Кремля
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти Белгорода возьмут на себя расходы на похороны погибших жителей Белгородской области при атаке на Крымский мост. Об этом Гладков сообщил во время оперативного совещания.
Отмечается, что семьи погибших, а также раненая девочка, которая, по предварительным данным, имеет ранение средней тяжести, получат выплаты.
Гладков дополнил, что о состоянии пострадавшей девочки ему будет докладывать министр здравоохранения Андрей Иконников. Уточняется, что при необходимости ребенка могут транспортировать в Москву для лечения.
Напомним, ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту. Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На данный момент железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. Об этом заявил Минтранс России.
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Гладков дополнил, что о состоянии пострадавшей девочки ему будет докладывать министр здравоохранения Андрей Иконников. Уточняется, что при необходимости ребенка могут транспортировать в Москву для лечения.
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Екатерина Коршунова