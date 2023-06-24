Белгородский губернатор Гладков сообщил о прилете снаряда в Грайвороне

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«Сброшено взрывное устройство на частный жилой дом. Пострадавших нет. Есть повреждение фасада и трубы газоснабжения», — рассказал Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что въезд в Шебекино и Новую Таволжанку закроют до вторника. Сообщается, что с 18:00 субботы, 24 июня, до 06:00 вторника будет закрыт въезд в Шебекино и Новую Таволжанку. По словам губернатора, это сделано ради безопасности людей. Также за это время будут проведены «быстрые работы по приведению города в порядок».