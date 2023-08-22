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Каршеринг BelkaCar экстренно вводит новую систему выявления нарушителей после инцидента со шприцем, а также разрабатывает алгоритмы дополнительной проверки машин. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что систему обещают запустить до конца августа. Она будет воздействовать на рейтинг водителя.
Напомним, в Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу девочке в автомобиле каршеринга. Отец обыскал заднее сиденье, на котором сидела дочь, и обнаружил там шприц с неизвестной жидкостью.Перепуганные родители экстренно отвезли девочку в больницу, где у нее взяли все анализы.
Экспертиза показала, что в шприце, которым укололась 10-летняя девочка в автомобиле каршеринга Belka Car, был медефрон. Тому, кто оставил шприц в арендованном авто, может грозить до восьми лет лишения свободы.
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Шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу ребенку в каршеринге
Водитель влетел в здание больницы и сразу был госпитализирован
Напомним, в Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу девочке в автомобиле каршеринга. Отец обыскал заднее сиденье, на котором сидела дочь, и обнаружил там шприц с неизвестной жидкостью.Перепуганные родители экстренно отвезли девочку в больницу, где у нее взяли все анализы.
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10-летняя девочка укололась шприцом с мефедроном в машине Belka Car
Шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу ребенку в каршеринге
Водитель влетел в здание больницы и сразу был госпитализирован
Екатерина Коршунова