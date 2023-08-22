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BelkaCar экстренно вводит новую систему выявления нарушителей после инцидента со шприцем

22 августа 2023, 10:29

Фото: iStock/Youngoldman

Каршеринг BelkaCar экстренно вводит новую систему выявления нарушителей после инцидента со шприцем, а также разрабатывает алгоритмы дополнительной проверки машин. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что систему обещают запустить до конца августа. Она будет воздействовать на рейтинг водителя.

Напомним, в Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу девочке в автомобиле каршеринга. Отец обыскал заднее сиденье, на котором сидела дочь, и обнаружил там шприц с неизвестной жидкостью.Перепуганные родители экстренно отвезли девочку в больницу, где у нее взяли все анализы.


Экспертиза показала, что в шприце, которым укололась 10-летняя девочка в автомобиле каршеринга Belka Car, был медефрон. Тому, кто оставил шприц в арендованном авто, может грозить до восьми лет лишения свободы.

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#анализы
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#наркотики
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Уголовное дело возбудили после того, как ребенок укололся шприцом с мефедроном в автомобиле Belka Car
МВД: В Москве возбудили уголовное дело после инцидента с пострадавшим от шприца ребенком в автомобиле Belka Car
22 августа 2023, 10:25

Фото: iStock/Akintevs

В Москве возбудили уголовное дело после того, как 10-летняя девочка укололась шприцом в в автомобиле Belka Car, сообщает ГУ МВД по городу Москва.
Ранее экспертиза показала, что в шприце, которым укололась 10-летняя девочка в автомобиле каршеринга Belka Car, был медефрон. Экспертиза на ВИЧ и остальные инфекции продолжается.

«По данному факту следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств)», - прокомментировали ситуацию представители МВД.

​Наказание по этой статье предусматривает ​наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до ​20 лет, либо пожизненное заключение.

При этом, расследование уголовного дела продолжается, отметили в МВД.

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#мвд
#уголовное дело
#москва
#наркотики
#ребёнок
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В Тверской области нашли беспилотник с надписью «Слава Украине»
В Тверской области нашли потерпевший крушение БПЛА с надписью «Слава Украине»
22 августа 2023, 10:13

Фото: iStock/aapsky

В Тверской области нашли сине-желтый беспилотник с надписью «Слава Украине», сообщает Telegram-канал Baza.
Утром 21 августа в деревне Рудня Жарковского района пенсионер нашел в лесу потерпевший крушение беспилотник со сломанным крылом.

БПЛА самолетного типа был выкрашен в сине-желтый цвет. На одном крыле была надпись «Слава Украине», на другом — «Героям слава».

Разбившийся беспилотник забрали сотрудники ФСБ.

Ранее обломки беспилотника обнаружили на территории Городской клинической больницы номер 67 в Москве. В результате взрыва на окнах больницы треснуло стекло и появился дым.

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#беспилотник
#пенсионер
#украина
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10-летняя девочка укололась шприцом с мефедроном в машине Belka Car
В шприце, которым укололась 10-летняя девочка в автомобиле Belka Car, был мефедрон
22 августа 2023, 09:33

Фото: iStock/Heri Mardinal

Экспертиза показала, что в шприце, которым укололась 10-летняя девочка в автомобиле каршеринга Belka Car, был медефрон, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, в Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу девочке в автомобиле каршеринга. Отец обыскал заднее сиденье, на котором сидела дочь, и обнаружил там шприц с неизвестной жидкостью.Перепуганные родители экстренно отвезли девочку в больницу, где у нее взяли все анализы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Тому, кто оставил шприц в арендованном авто, может грозить до восьми лет лишения свободы.

При этом, отпечатков пальцев злоумышленник не оставил, что заметно осложняет его поиски. 

Экспертиза на ВИЧ и остальные инфекции продолжается.

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#наркотики
#москва
#аренда
#автомобиль
#ребёнок
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Водитель влетел в здание больницы и сразу был госпитализирован
SHOT: В Москве автомобиль влетел в здание больницы имени Боткина
22 августа 2023, 08:54

Фото: iStock/Anton Novikov

Водитель Rover протаранил здание больницы имени Боткина в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что водитель сразу же был госпитализирован в больницу, в которую и врезался. Степень тяжести его состояния не уточняется.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Вчера в Московской области Audi на полном ходу влетела в полицейский автомобиль. Авария произошла в деревне Щемилового Богородского городского округа. Водитель сразу же сбежал с места преступления, бросив в автомобиле своих друзей. 

Также 21 августа в турецком городе Йозгат 12 человек погибли в ДТП с автобусом. Одиннадцать человек погибли на месте от полученных травм, еще одного пытались госпитализировать, однако, он погиб в машине скорой помощи.

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#дтп
#москва
#больница
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Убившую семерых младенцев медсестру приговорили к пожизненному заключению
Sky News: В Британии медсестру приговорили к пожизненному заключению за убийство семерых младенцев
22 августа 2023, 08:01

Фото: iStock/MarinaZg

В Великобритании бывшую медсестру Люси Летби приговорили к пожизненному заключению за убийство семерых младенцев, сообщает Sky News.
Ранее суд присяжных в Великобритании признал бывшую медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев. С июня 2015 года по июнь 2016 Летби работала в больнице города Честер. Помимо семи убитых младенцев, ей также вменяется покушение на убийство еще шести. Некоторых новорожденных медсестра пыталась убить по несколько раз, поэтому, в общей сложности ей предъявили обвинения по 22 пунктам.

«Люси Летби была приговорена к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение», - сообщили в Sky News.

Отмечается, что Летби получила 14 пожизненных сроков, по одному за каждый пункт обвинения. Семерых новорожденных она убила, и еще шестерых пыталась убить. Над одним ребенком медсестра пыталась совершить расправу дважды. 

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#великобритания
#медсестра
#младенец
#убийство
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Момент взрыва беспилотника в Красногорске попал на видео
Система ПВО сбила вражеский беспилотник в подмосковном Красногорске
22 августа 2023, 07:29

Фото: iStock/NatureNow

Момент взрыва беспилотника нал жилыми домами подмосковного города Красногорск попал на видео, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Ночью 22 августа над Московской областью система ПВО ночью сбила два украинских БПЛА. Кроме того, системы РЭБ над Брянской областью подавили ещё два дрона ВСУ. Уточняется, что информация о пострадавших в настоящее время отсутствует.
Вражеские БПЛА потерпели крушение в районе Красногорска и Часцов (поселок в Одинцовском городском округе).

При этом, в Красногорске в одном из жилых многоэтажных домов нарушено остекление. Отмечается, что окна выбиты на нескольких этажах многоэтажки. Кроме того, в результате инцидента повреждено несколько машин, припаркованных у дома.

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#минобороны рф
#беспилотник
#подмосковье
#красногорск
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Минобороны: Су-30СМ уничтожил разведывательный катер ВСУ в Черном море
Минобороны: Российский Су-30СМ уничтожил разведывательный катер ВСУ в Черном море
22 августа 2023, 06:20

Фото: iStock/Leonardo Macedo

В Минобороны РФ сообщили, что экипаж Су-30СМ морской авиации ликвидировал разведывательный катер ВСУ в районе газодобывающих установок в Черном море.
«Сегодня ночью экипажем самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер ВСУ», — цитирует ТАСС сообщение российского оборонного ведомства.

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В подмосковном Красногорске нарушено остекление в жилом доме
#всу
#чёрное море
#авиация
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В подмосковном Красногорске нарушено остекление в жилом доме
ТАСС: В подмосковном Красногорске нарушено остекление в жилом доме
22 августа 2023, 06:05

Фото: iStock/Larysa Shcherbyna

В подмосковном Красногорске в одном из жилых многоэтажных домов нарушено остекление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В Красногорске зафиксировано повреждение остекления на нескольких этажах в одном из многоэтажных жилых домов», — говорится в публикации.

Кроме того, в результате инцидента повреждено несколько машин, припаркованных у дома.

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В Бурятии автомобиль въехал в кафе, спровоцировав пожар

#красногорск
#подмосковье
#дома
#мчс
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В Бурятии автомобиль въехал в кафе, спровоцировав пожар
МВД: В Бурятии автомобиль въехал в кафе, спровоцировав пожар
22 августа 2023, 05:53

Фото: iStock/gorodenkoff

В Бурятии в поселке Аршан автомобиль Mazda Demio врезался в кафе. В результате ДТП, в подсобном помещении произошел пожар, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД.
Уточняется, что о ДТП стало известно около 6:00 (1:00 мск).

«По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda Demio, не справившись с управлением, врезался в здание общепита на улице Трактовой. В результате столкновения произошло возгорание в подсобном помещении кафе. Водитель с места происшествия скрылся», — цитирует агентство сообщение ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, виновники аварии ищут.

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В Анапе нашли девятилетнюю девочку, пропавшую после ссоры с матерью

Каршеринг BelkaCar проведет проверку в связи с уколом ребенка о шприц в автомобиле

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#водитель
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#происшествия
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