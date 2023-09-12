Белорус погиб, сорвавшись в Эльбруса

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Турист из Белоруссии погиб, сорвавшись с Эльбруса, об этом сообщили в пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
«В 13.15 мск во вторник поступило сообщение, что на горе Эльбрус турист 1983 года рождения из Республики Беларусь, находившийся в составе незарегистрированной группы, предположительно, из девяти человек, сорвался на высоте 5,4 тысячи метров и от полученных травм скончался на месте», - прокомментировали ситуацию представители МЧС.
Тело погибшего смогли обнаружить и эвакуировать в 20:00 по московскому времени. Труп туриста передали следователям.
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