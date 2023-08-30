Белоруссия обвинила Латвию в незаконном пересечении государственной границы

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Вооруженные военные нарушили государственную границу Белоруссии со стороны Латвии, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.
«Инцидент произошел сегодня, 30 августа, на границе с Латвией в пункте пропуска «Григоровщина». Камерами видеонаблюдения зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме», - прокомментировала ситуацию белорусская сторона.Отмечается, что силовики, нарушившие границу, зашли в Белоруссию на два метра, а затем вернулись назад.
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