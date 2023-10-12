Береговая охрана США нашла обломки батискафа «Титан» и человеческие останки

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Сотрудники Береговой охраны США нашли обломки батискафа «Титан». Пресс-служба охраны опубликовала соответствующая информацию 11 октября.
«Инженеры по вопросам безопасности из Морской комиссии по расследованиям происшествий в составе Береговой охраны США обнаружили и переместили оставшиеся обломки «Титана» и улики со дна северной части Атлантического океана», — проинформировали в береговой охране.
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Диана Аванесян