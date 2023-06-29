Береговая охрана США обнаружила останки погибших на батискафе «Титан»

Фото: сайт OceanGate Expeditions
«Медицинские работники Соединенных Штатов проведут формальный анализ предполагаемых человеческих останков, которые были тщательно извлечены из-под обломков на месте происшествия», — говорится в публикации.
«Предстоит еще много работы, чтобы понять факторы, которые привели к катастрофической гибели «Титана», и помочь предотвратить повторение подобной трагедии», — заключил Нойбауэр.
Связь с судном компании OceanGate Expeditions, которое было предназначено для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропала спустя час и 45 минут после погружения 18 июня. На борту «Титана» находились французский ветеран глубоководных исследований Поль-Анри Наржеоле, миллиардер из Великобритании Хамиш Хардинг, основатель OceanGate Expeditions, устраивающей экскурсии к «Титанику», Стоктон Раш и пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном. Все пассажиры батискафа погибли.
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