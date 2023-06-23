Береговая охрана США подтвердила гибель всех членов экипажа батискафа «Титан»

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По словам Могера, в ходе поисково-спасательной операции было обнаружено пять крупных обломков батискафа, анализ которых указывает, что на «Титане» произошел взрыв, направленный внутрь корпуса. Именно он и стал причиной гибели пассажиров.
О причинах взрыва контр-адмирал при этом ничего не сообщил.
Ранее стало известно, что в ходе проведения поисковых мероприятий, исследователями были обнаружены две части батискафа «Титан», которые были идентифицированы как его рама для посадки и задняя панель.