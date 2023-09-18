Беременной девушке, упавшей на рельсы в метро в Екатиренбурге, сделали операцию

Фото: istock / Georgiy Datsenko
Беременной жительнице Екатеринбурга, которая сегодня упала на рельсы на станции метро «Проспект Космонавтов» сделали операцию.
ЧП произошло утром 18 сентября. Девушка стояла у края платформы, после чего начала плакать и упала на рельсы — рассказали очевидцы изданию Ura.ru. Девушка оказалась под вагоном, работа метро на участке «Проспект Космонавтов» — «Площадь 1905 года» приостановлена.
Пострадавшую достали из-под поезда, доставили в больницу с травмой ноги и провели операцию, врачи осторожно дали оптимистичные прогнозы.
Близкие пострадавшей считают, что у нее могла закружиться голова, после чего та потеряла равновесие и упала.
Ранее в городе Ростов Ярославской области врачи приняли роды у женщины, которая не знала, что была беременна. Женщина жаловалась на боли в животе, предполагая что они из-за онкологической опухоли. Выяснилось, что женщина вынашивала ребенка и не подозревала об этом.
Читайте также:
Подмосковные врачи помогли родить пациентке с пересаженными лёгкими
Мясников рекомендовал молодым россиянкам принимать фолиевую кислоту
Алина Юрчак