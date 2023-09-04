Берлинская прокуратура обвинила кардиолога клиники Charite в двойном убийстве

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Прокуратурой Берлина предъявлено обвинение в убийстве двух пациентов кардиологу известной по всему миру клиники Charite.
Берлинская прокуратура предъявила обвинение 56-летнему кардиологу, который работает в Charite, по двум пунктам в убийстве. Также 39-летняя медсестра подозревается в соучастии в одном из убийств.
Известно, что 22 ноября 2021 года обвиняемый приказал четырем медсестрам остановить реанимацию 73-летнего пациента, которая проводилась успешно. Потом он сказал одной из медсестер ввести пациенту смертельную дозу седативного препарата. Но пациент не скончался. Тогда кардиолог ввёл ему ещё одну дозу. Она и привела к смерти.
Второй случай датирован 23 июля 2022 года. Обвиняемый ввёл 73-летней женщине пару доз седативного препарата, и та умерла.
Прокуратура считает, что обвиняемым двигали эгоистичные мотивы. Он получал удовольствие от того, что мог решать, когда именно умрут его пациенты.
В данный момент следователи выясняют, причастен ли обвиняемый к другим смертям пациентов Charite.
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Известно, что 22 ноября 2021 года обвиняемый приказал четырем медсестрам остановить реанимацию 73-летнего пациента, которая проводилась успешно. Потом он сказал одной из медсестер ввести пациенту смертельную дозу седативного препарата. Но пациент не скончался. Тогда кардиолог ввёл ему ещё одну дозу. Она и привела к смерти.
Прокуратура считает, что обвиняемым двигали эгоистичные мотивы. Он получал удовольствие от того, что мог решать, когда именно умрут его пациенты.
В данный момент следователи выясняют, причастен ли обвиняемый к другим смертям пациентов Charite.
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Мария Фирсова