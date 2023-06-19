Беспилотник-камикадзе ВСУ ударил по электроподстанции в Курской области

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SHOT: в Курской области беспилотник-камикадзе атаковал электроподстанцию
В ночь на субботу, 17 июня, беспилотник-камикадзе Вооружённых сил Украины рухнул вблизи подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. Об инциденте в Курской области стало известно телеграм-каналу SHOT.
БПЛА взорвался после того, как упал на землю. По данным издания, дрон попытался ударить по объекту энергетики во втором часу ночи, в результате чего никто не пострадал.
При этом из-за взрыва обесточены оказались 1800 домов в населённых пунктах Тёткино и Попово-Лежачах.
Ранее сообщалось, что под обстрел Вооружённых сил Украины попал хутор Балки Шебекинского городского округа. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате падения снарядов жертв и раненых не было.
БПЛА взорвался после того, как упал на землю. По данным издания, дрон попытался ударить по объекту энергетики во втором часу ночи, в результате чего никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что под обстрел Вооружённых сил Украины попал хутор Балки Шебекинского городского округа. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате падения снарядов жертв и раненых не было.
Андрей Гаврилов