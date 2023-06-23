Беспилотник нашли на крыше школы в центре Москвы

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Уточняется, что инцидент произошёл днём в пятницу, 23 июня, на Хавской улице в Москве.
В данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что утром в среду, 21 июня, два беспилотных летательных аппарата упали в посёлке Калининец Наро-Фоминского округа, в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии. При падении БПЛА никто не пострадал, разрушений тоже нет. На месте происшествия работаю спецслужбы. До этого сообщалось, что ночью 21 июня беспилотный летательный аппарат упал в поле в районе деревни Лукино в Новой Москве.