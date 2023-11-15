Беспилотник попытался атаковать пороховой завод в Тамбовской области

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Неизвестный БПЛА попытался атаковать «Тамбовский пороховой завода» в Котовске, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, дрон попытался совершить атаку около 7 утра 14 ноября. По неуточненной причине, устройство потерпело крушение и рухнуло на территорию завода.
В результате падения беспилотника была повреждена часть кровли цеха смешивания массы. После неудавшейся атаки на заводе также вспыхнул пожар, однако, его удалось быстро ликвидировать.
По предварительной информации, в момент атаки в цеху никого не было, никто не пострадал.
Напомним, вчера беспилотник потерпел крушение при попытке атаковать «Конструкторское бюро машиностроения» в подмосковной Коломне.
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В результате падения беспилотника была повреждена часть кровли цеха смешивания массы. После неудавшейся атаки на заводе также вспыхнул пожар, однако, его удалось быстро ликвидировать.
Напомним, вчера беспилотник потерпел крушение при попытке атаковать «Конструкторское бюро машиностроения» в подмосковной Коломне.
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Евгения Парфентьева